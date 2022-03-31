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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta incelemede bulundu

AA - Nurettin Kilis - Güncel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta incelemede bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinde incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile esnafı ziyaret etti, talepleri dinledi.

Eruh 15 Temmuz Meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, bölgede huzur ve güven iklimi ile yatırımların artacağını belirtti.

Eruh'un terörle değil yatırımlarla, sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerle anılmasını arzu ettiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada hemen hemen her köyümüzde bir şehit yakınımız var. Devletimizin kararlılığı, milletimizin desteği ile terör örgütünü bu topraklardan söküp atıyoruz. Hiçbir terörist bu topraklara ayak basamayacak. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Teröre karşı mücadelemiz azim, kararlılık ve inançla devam edecek."

Hacıbektaşoğlu daha sonra ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta incelemede bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta incelemede bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta incelemede bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta incelemede bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta incelemede bulundu

AA / Nurettin Kilis - Güncel

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