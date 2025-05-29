Siirt Üniversitesinde 3 Bin 300 Öğrenci Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Siirt Üniversitesinde 3 Bin 300 Öğrenci Mezuniyet Heyecanı Yaşadı
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Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 3 bin 300 öğrenci diplomasını aldı. Törende, öğrenciler Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için protesto düzenledi. Vali Kemal Kızılkaya, mezunlara çağdaş uygarlık hedeflerini hatırlatarak, bilim ve etik değerlere vurgu yaptı.

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde 3 bin 300 öğrenci mezun oldu.

SİÜ Kezer Yerleşkesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende bazı öğrenciler, kortej yürüyüşünde taşıdıkları döviz ve pankartlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversiteden birincilikle mezun olan Meryem Dilay Diriarın konuşma yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için bilim ve teknoloji ışığında çalışarak ülkenin meselelerine kalıcı ve yapıcı çözümler üretmekle yükümlü olduklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilere seslenen ve öğrenmenin hayat boyu süren bir yolculuk olduğunu ifade eden Kızılkaya, "İçinde bulunduğumuz çağ, sadece bilgiye sahip olmayı değil, aynı zamanda değişime açık, yenilikçi, üretken ve etik değerlere bağlı bireyler olmayı gerektiriyor. Sizler artık yalnızca birer mezun değil ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacak bilim insanları, girişimciler, kamu yöneticilerisiniz." dedi.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi vererek, öğrencilere yeni hayatında başarılar diledi.

Törende, fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Törene, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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