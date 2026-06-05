Haberler

Siirt Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 2 bin 750 öğrenci diploma aldı. Törende öğrenciler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden pankartlar açtı. Vali ve Rektör konuşmalarında mezunlara başarılar diledi.

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) 2 bin 750 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

SİÜ Kezer Yerleşkesi Stadyumu'ndaki törende, öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte bazı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, "Filistin halkının yanındayız" yazılı döviz ve pankart açtı.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayarak yeni bir hayata adım atan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bugün aldığınız diploma önemli bir başarının belgesidir. Ancak aynı zamanda yeni bir yolculuğun da başlangıcıdır. İçinde bulunduğumuz çağ, bilginin, teknolojinin ve yapay zekanın hayatı yeniden şekillendirdiği bir çağdır. Bu dönemde ülkemizin sizlerden beklentisi, değişimi takip eden değil, değişime yön veren bireyler olmanızdır. Bugün aranızdan doktorlar, mühendisler, öğretmenler, kamu yöneticileri, ilahiyatçılar, sağlık çalışanları, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, iktisatçılar ve farklı alanlarda ülkemize hizmet edecek çok kıymetli mezunlar yetişiyor. Ancak ülkemizin sizlerden beklentisi yalnızca iyi bir meslek sahibi olmanız değildir. Aynı zamanda iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve güçlü bir vicdan sahibi olmanızdır."

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende, fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Mezun olan öğrenciler, daha sonra keplerini havaya attı.

Törene, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı