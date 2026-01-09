Haberler

Şirvan'da öğrenci servisi minibüsü, tipi nedeniyle yolda kaldı

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan bir öğrenci servis minibüsü, karla mücadele ekiplerinin ulaşımıyla kurtarıldı. Araçta mahsur kalan 6 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan öğrenci servis minibüsü, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçta mahsur kalan 5'i öğrenci 6 kişi kurtarıldı.

Olay, Şirvan ilçesi Elmadalı ile Yamaçlı köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede; sürücünün yanı sıra 5 öğrencinin de içinde olduğu servis minibüsü, yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu açıp minibüse ulaştı ve aracı bulunduğu yerden çıkardı. Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

