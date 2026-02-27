Haberler

Siirt'te yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yolculardan M.A. ile M.L'nin üst ve valizlerinde yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar bulundu, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
