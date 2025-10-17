Haberler

Siirt'te Yeni Ulaşım Altyapısı Projesi

Siirt Belediyesi, kentteki yeni yapılaşmanın artan bölgelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 15 kilometrelik yeni yol ağı projelendirdi. Proje ile trafik yoğunluğu azalacak ve yeni yerleşim alanlarının ulaşımı kolaylaşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Afetevleri, Kooperatif ve Veyselkarani mahalleleri başta olmak üzere şehrin gelişen bölgelerinde yeni imar yolları açılıyor.

Proje ile trafik yoğunluğunun azaltılması, alternatif güzergahların oluşturulması ve yeni yerleşim alanlarının kent merkeziyle bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belirlenen güzergahlarda eş zamanlı olarak altyapı, zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla inşaat sektörünün bölgede canlanması, yeni konut ve yapı projelerinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Belediye yetkilileri, yeni yol ağı sayesinde ulaşım konforunun artacağını, trafik akışının daha akıcı hale geleceğini ve vatandaşlara daha modern bir şehir yaşamı sunulacağını belirtti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
