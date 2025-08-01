Siirt'te Yaz Kur'an Kursları Kapsamında Kariyer Günü Etkinliği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar için "Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Fatih Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında her hafta farklı bir meslek grubu camiye davet edilerek öğrencilere meslek hakkında bilgi veriliyor.

Caminin imam hatibi Mehmet Emin Altunç, öncülüğünde yürütülen etkinliklerde, doktor, eczacı, avukat ve jandarma personeli çocuklarla buluştu.

Etkinliğin bu haftaki konukları ise Kurtalan Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay ve iki uzman çavuş oldu.

Jandarma personeli çocuklara trafik kuralları, güvenlik ve meslek hakkında bilgiler vererek merak ettikleri soruları yanıtladı.

Yaz Kur'an kursları kapsamında her hafta bir meslek temsilcisini camiye davet ettiklerini aktaran Altunç, "Amacımız çocuklara farklı meslekleri tanıtmak ve onları geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarımızın farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını ve kendi ilgi alanlarını keşfetmelerini önemsiyoruz. Etkinliğe katılan meslek temsilcilerine teşekkür ediyorum." dedi.