Siirt'te yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Siirt'te polis ekipleri, 4 iş yeri ve 2 araçta yaptığı aramada farklı modellerde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi. Aramalarda zulalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saat ve kablosuz kulaklık ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Siirt'te polis ekipleri, 4 iş yeri ve 2 araçta yaptığı aramada farklı modellerde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda tespit edilen 4 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı.

Aramalarda zulalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saat ve kablosuz kulaklık ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİİRT