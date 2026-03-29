Siirt'te 9.7 kg Esrar Ele Geçirildi

SİİRT'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, durdurulan otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. İstihbari çalışmalar doğrultusunda takibe alınan şüpheli araç, Baykan ilçesindeki Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktası'nda durduruldu. Araçta, narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, yakıt deposuna özel düzenekle gizlenmiş paketler halinde toplam 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan D.K., S.G., A.B. ve R.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliye sevk edildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı