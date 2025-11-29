Haberler

Siirt'te Veli Buluşmaları Eğitimi Güçlendiriyor

Siirt'te Veli Buluşmaları Eğitimi Güçlendiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt, Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Veli Buluşmaları' programında okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve veliler bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, programın eğitim kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Siirt'te düzenlenen "Veli Buluşmaları" programında, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları, muhtarlar ve veliler bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz öncülüğünde velilerle daha güçlü bir iletişim kurmak amacıyla başlatılan programların altıncısı, Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Programda, Saz, okul müdürü Malik Kaçar ve Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Ali Özel, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi, velilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Saz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu buluşmaların artarak devam edeceğini belirterek, iletişim köprüsünün eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ulaşılabilirliği ön plana koyduklarını ifade eden Saz, "Bu çalışmayla velilerimizin okulların yanı sıra Siirt ve eğitimle ilgili düşüncelerini bize aktarma fırsatı oluyor. Bizler de kısa, orta ve uzun vadede yapacağımız çalışmaları anlatıyoruz. Bakanlığımızın politikalarını anlatma fırsatımız oluyor ve yakinen ilgileniyoruz. İnşallah bu veli buluşmaları artarak devam edecek." dedi.

Veli buluşmalarının kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde de yapıldığını dile getiren Saz, kentin eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla paydaşlarla el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Velilerden Cevdet Epçaçan da eğitimin sadece okul çatısı, sınırları altında ve belirli saat aralığında gerçekleşmediğine dikkati çekti.

Bu programla tüm paydaşların belirlenen uygun zamanda bir araya gelme fırsatı yakaladığını ifade eden Epçaçan, "Eğitimin önemli paydaşlarından biri velidir. Bu anlamda velilerin temennilerini, dileklerini dile getirmelerine imkan sağladığı için oldukça anlamlı ve faydalı olmuştur." diye konuştu.

Mahfuz Yılmaz da veli olarak büyük bir istekle akşam yapılan buluşmaya katıldığını, eğitimin her kademesine ilişkin sorunları dile getirebildiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.