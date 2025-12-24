Haberler

Siirt'te uyuşturucu tahlil sonuçları skandalı: 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli, 8'i sağlık çalışanı olmak üzere adliyeye sevk edildi.

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'Temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi.

