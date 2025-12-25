Haberler

Ali Yerlikaya: "Siirt'te Küçükbaş Hayvanların Karın Boşluklarının İçine Gizlenmiş 54,6 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te yapılan operasyon sonucunda küçükbaş hayvanların karın boşluklarında gizlenmiş 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. İki şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı."

Kaynak: ANKA / Güncel
