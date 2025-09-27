Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Siirt-Tillo çevre yolunda meydana gelen kazada, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te otomobil ile hafif ticari ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mustafa Y. yönetimindeki 52 AH 756 plakalı otomobil, Siirt- Tillo çevre yolu yeni hastane mevkisinde Erkan M'nin kullandığı 03 BA 110 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel