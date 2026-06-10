Bilet yerine kitap bağışıyla tiyatro izlediler

SİİRT'te gönüllü öğretmenlerden oluşan sanat topluluğu, sahnelediği tiyatro oyunu için seyircilerden bilet yerine kitap bağışı aldı. Toplanan kitapların köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılacak.

Siirt'te yaklaşık 6 yıldır gönüllü sanatsal faaliyetler yürüten Persona Sanat Topluluğu, tiyatroyu sosyal sorumluluk projesiyle buluşturdu. Düzenlenen tiyatro gösterisinde seyirciler, bilet yerine getirdikleri kitaplarla salona giriş yaptı. Etkinlikte toplanan şiir, öykü, roman ve masal kitaplarının köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtılacak. Sanat topluluğunun kurucularından Agit Destan, sanatın toplumsal fayda üretme gücüne dikkat çekerek, "Bugünkü çalışmamız bir tiyatro çalışmasıydı ve amacımız köy okullarına, kitaba ulaşımı olmayan çocuklara kitap ulaştırmak. 'Tiyatro iyileştirir' diye bilindik bir cümle vardır. Ama biz bugün ayrıca 'Tiyatro okutur' demek istedik. Seyircilerimiz bize kitap vererek içeri girdiler. Bilet yerine kitap toplayarak böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istedik. Burada toplanan kitapları da köy okullarına ulaştıracağız" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ KİTAPLA BULUŞTURMAK İSTEDİK'

Topluluk üyesi ve İngilizce öğretmeni Melike Aynur ise "Bugün yaptığımız tiyatroda köy okullarındaki öğrencilerimiz için kitap bağış etkinliği olarak yapmaya başladık. Bugünkü tiyatromuzun asıl amacı o zaten. Öğrencilerimizi kitapla buluşturmak istedik. Biz de böyle bir etkinlik yapalım dedik. Seyircilerimiz öykü kitaplarını, masal kitaplarını bizlerle buluşturdu. Biz de bu kitaplarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız inşallah" diye konuştu.

'ŞEHİR DIŞINDAN KİTAP GÖNDERENLER OLDU'

Topluluk üyelerinden Emrullah Sevgili de etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz zaten sanatın iyileştirici gücünün farkındaydık. Bunun halka da yayılması için gönüllü bir şekilde seyircilerimizin bilet yerine kitap verebilecekleri bir tiyatro oyunu sergiledik. Tüm vatandaşlar da sağ olsunlar, şehir dışından kitap gönderenler oldu kargo aracılığıyla. Özellikle Siirt halkının da büyük bir ilgisi oldu. Tüm halka teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı