Siirt'te TIR Devrildi, Yaralı Yok

Siirt'te TIR Devrildi, Yaralı Yok
Güncelleme:
Siirt-Şirvan kara yolunda virajı alamayan bir TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SİİRT'te virajı alamayan şoförün kullandığı TIR, devrildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Siirt- Şirvan kara yolunda meydana geldi. Virajı alamayan şoförün kullandığı 81 ES 865 plakalı TIR, devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansırken; TIR'da hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
