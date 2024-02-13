Siirt'te Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

SİİRT'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKK/KCK ve YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.E.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. M.E. sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan M.E. işlemleri sonrası tutuklandı.