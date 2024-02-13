Siirt'te Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Siirt'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.'nin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan M.E. tutuklandı.
SİİRT'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKK/KCK ve YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.E.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. M.E. sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan M.E. işlemleri sonrası tutuklandı.