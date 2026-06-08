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Siirt'te sivrisinek ve keneye karşı ilaçlama

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Siirt Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve kenelerin çoğalmasını önlemek için park, yeşil alan ve mezarlıklarda 7 araç ve 14 personelle düzenli ilaçlama çalışması yürütüyor.

Siirt'te sivrisinek ve keneye karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince zararlı böcek ve haşerelerin çoğalmasının önüne geçilmesi, larva oluşumunun engellenmesi ve çevre sağlığının korunması amacıyla parklar, refüjler, mesire alanları, mezarlık ve yeşil alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapıldığı belirtildi.

Sivrisinek ve kenelere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, gündüz ve akşam saatlerinde 7 araç ve 14 personelle ilaçlama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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