Siirt'te Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay Barış Mahallesi'nde meydana geldi.

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Akif B, Naif B, Veysel B, Selahattin B. ile Fadıl A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akif B. ile Naif B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
