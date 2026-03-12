Haberler

Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı

Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum personeliyle Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret etti.

Sidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Bakanlık tarafından 81 ildeki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan kapsamlı bir çalışmanın bugün itibarıyla başlatıldığını belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla, Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan bu çalışma, şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükran bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia: Bacağı koptu, yoğun bakımda

Görüntülü mesaj vermedi, İngilizlerin vahim bir iddiası var
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor