Siirt'te sağanak etkili oluyor Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Siirt Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Siirt için yapılan sağanak uyarısının ardından kentte yağmur başladı.

Siirt'te sağanak etkili oluyor

SİİRT - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Siirt Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Siirt için yapılan sağanak uyarısının ardından kentte yağmur başladı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olması öngörülüyor. Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor şeklinde açıklanmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Siirt'te sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar, tedbir alarak dışarı çıktı.