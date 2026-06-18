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Siirt'te devrilen pikapta sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı

Siirt'te devrilen pikapta sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı
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Siirt-Şirvan kara yolunda kontrolden çıkan pikapta sıkışan 22 yaşındaki sürücü, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te devrilen pikapta sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

İsmail Altaş'ın (22) kullandığı 21 DN 421 plakalı pikap, Siirt-Şirvan kara yolu Doluharman köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü bulunduğu yerden ekiplerce çıkarıldı.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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