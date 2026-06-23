Haberler

Özel gereksinimli bireyler, 250 bin liralık ödül için yarışıyor

Özel gereksinimli bireyler, 250 bin liralık ödül için yarışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen 'Cudivivor' yarışması başladı. 10 kişinin katıldığı yarışmada şampiyon 250 bin lira ödül kazanacak.

SİİRT'in Eruh ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik, bir yarışma programından esinlenerek hazırlanan 'Cudivivor' yarışması başladı. Yarışmaya katılan 10 kişi, hazırlanan parkurlarda yarışarak şampiyonluk ve 250 bin lira ödül için mücadele ediyor.

Siirt Valiliği ve Eruh Kaymakamlığı'nın destekleriyle Şırnak İyi Adamlar Eksilmesin Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında, ilçede özel gereksinimli bireylere yönelik 'Cudivivor' yarışması düzenlendi. Bir yarışma programından esinlenilerek düzenlenen yarışmaya katılanlar, hazırlanan parkurlarda yarışarak şampiyonluk ve 250 bin lira ödül için mücadele ediyor.

İKİ TAKIM KIYASIYA YARIŞTI

Yarışmanın ilk bölümünde Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinden yarışmaya katılan 10 özel gereksinimli birey, kırmızı ve mavi takım olarak iki gruba ayrıldı. İş makineleriyle hazırlanan parkurlarda yarışmacılar, zorlu etaplarda performanslarını sergiledi. Bir ay sürecek ve eleme sistemi ile devam edecek yarışmanın ilk bölümünde, parkuru başarıyla tamamlayan takım, çiğ köfte ödülünün sahibi oldu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR PROGRAM YAPILIYOR'

Programın sunuculuğunu ve yapımcılığını yapan Doğan Barış Kılınç, yarışmacılara başarılar dileyerek, "İlk defa böyle bir program yapılıyor. Cudivivor'da özel gereksinimli insanlar yarışıyor. Birinci olana 250 bin TL ödül verilecek. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. Projeye gönüllü destek veren Talat Akıl ise "Amacımız, fırsat verildiğinde özel bireylerin neleri başarabildiğini tüm Türkiye'ye göstermektir. Projemizi sunmadan önce Sayın Siirt Valimizin yanına gittik. Kendisi çok beğendi, Eruh Kaymakamlığı da destek verdi. Bize yardımcı oldular. Bizler de parkurlarımızı kurarak projemize başladık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Kimse beklemiyordu! Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da kahreden kaza! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Van'dan kahreden haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

Görüntü İstanbul'dan! Bugün yine birileri adına utandık
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek

KVKK düğmeye bastı! Yayın yapan belediyelere ceza yağacak
Yaz sıcağına 'Mühendis' çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi

Yaz sıcağına çözüm buldu! Gözlükleri takıp adeta şov yaptı