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Siirt'te yayaya otomobil çarptı: 73 yaşındaki adam ağır yaralı

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Siirt-Kurtalan yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdullah Ertaş (73), plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.112 ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Siirt-Kurtalan yolunda dün yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a (73) sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ertaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik
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