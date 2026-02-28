Haberler

Siirt'te uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçenin kırsal Bağcılar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan Rahime P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
