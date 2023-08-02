SİİRT'te Otomobil Küçükbaş Sürüsüne Çarptı: 2 Yaralı, 4 Koyun Öldü

SİİRT'te seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, 4 koyun öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Emine Gezen (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı küçükbaş hayvanların arasına daldı. Kazada sürücü Emine Gezen ile otomobilde bulunan Hasret Gezen (22) yararlanırken, 4 koyun ise öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.