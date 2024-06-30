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Siirt'te Otomobil Dereye Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dere yatağına devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ali Ö'nün kullandığı 33 AJE 398 plakalı otomobil, Eruh-Şırnak kara yolunun Yanılmaz köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (Erkut) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan çıkarılan Ali Ö'nün cenazesi Eruh Devlet Hastanesi morguna gönderildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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