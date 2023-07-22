Üye Girişi
Haberler

Siirt'te otomobil çukura düştü: 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Siirt-Batman karayolu Çayırlı köyü mevkiinde çalışma yapılan yola giren bir otomobil çukura düştü. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te çalışma yapılan yola giren otomobilin çukura düşmesi sonucu aynı aileden biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Batman karayolu Çayırlı köyü mevkiinde meydana geldi. Mansur Demir yönetimindeki 13 AAH 987 plakalı otomobil, çalışması devam eden yola girdi. Yoldaki çukura düşen otomobilde sürücü Mansur Demir ile birlikte 1 yaşındaki Melisa Demir, 3 yaşındaki Irmak Demir, Meryem Demir ve henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 1'i ağır toplamda 6 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar UMKE ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Irmak Demir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Batman Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title