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Siirt'te ormanlık alanlara giriş yasaklandı

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Siirt Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Siirt Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki ormanlık alanlarda ciddi hasara yol açabilecek yangınların önüne geçebilmek??????? amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

İl sınırlarındaki bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması ve dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangına sebep olabilecek malzeme sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır."

Açıklamada, Siirt Orman Parkı, Tillo Kale, Tillo Tabiat Parkı, Deliklitaş Mesire alanı ve Baykan Orman Parkı'nda sadece mesire alanı içerisindeki mangal yakmaya müsait olan kameriyelerin kenarlarında ateşli piknik yapılabileceği anlatılarak, bunun dışında başıboş mangal, semaver ve yangın çıkmasına sebep olabilecek ateş yakılamayacağı dile getirildi.

İlgili kurumların yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bütün belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenler, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildir. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonu altında genel kolluk birimleri ve orman muhafaza memurları tarafından bu kararla alınan tedbirler ve getirilen yasaklamaların kontrol ve denetimi kesintisiz olarak yerine getirilecektir."

Açıklamada, yasaklama kararına aykırı davrananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirileceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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