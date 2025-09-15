Siirt'te Okullarda Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Siirt'te okullarda temizlik çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim görmeleri amacıyla kentteki okullarda temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, okul bahçelerini tazyikli su ile yıkadı, okul çevresinde de haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

Temizlik çalışmaları kentteki diğer okullarda da devam edecek.