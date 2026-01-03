Haberler

Siirt'te okullarda kar ve buz temizliği

Güncelleme:
Siirt Belediyesi, okulların kar ve buz temizliği çalışmalarını sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi için okulların pazartesiye hazır hale getirileceğini açıkladı.

Siirt Belediyesi ekiplerince, okullarda kar ve buz temizliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından okulların pazartesi eğitim öğretime hazır hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın destekleriyle Siirt Belediyesi ekiplerince çalışmaların sürdüğünü belirten Saz, şunları kaydetti:

"Okullarımızda eğitim ve öğretimin sağlıklı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, kış şartlarının oluşturabileceği risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliğini tehdit edebilecek okul çatılarından sarkan kar ve buzlar Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından titizlikle temizlenmektedir."

