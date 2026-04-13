Nişan Töreninde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Gözaltına Alındı

SİİRT'te nişan töreninde salonun önünde havaya tabancayla ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'ndeki davet evinde meydana geldi. Nişan töreni için çiftin salona gelişi sırasında, 2 kişi yanlarında getirdikleri tabancalarla havaya ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe yol açarken, bu sırada bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, olaya müdahale etti. Olay anı ise salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı