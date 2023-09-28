Siirt'te nesli tükenmekte olan Anadolu benekli semenderi görüntülendi
Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi doğal yaşam alanında görüntülendi.
Siirt'te benekli semender böyle görüntülendi
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede Şirvan ilçesini ziyaret eden ekipler, ilçe kırsalında Anadolu benekli semenderini, doğal yaşam alanında görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel