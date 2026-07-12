Siirt'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Siirt-Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü M.Y. ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Siirt'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
M.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz