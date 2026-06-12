Siirt'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Abdulsamet Demirel yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen Abdulsamet Demirel'in kullandığı motosiklet, Kurtalan-Batman kara yolu İncirlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeyi 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay