Siirt'te Motokurye Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te bir otomobilin çarptığı motokurye Zübeyir K. yaralandı. Olay, Doğan Mahallesi'nde meydana geldi ve Zübeyir K. hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te otomobilin çarptığı motokurye Zübeyir K. (20), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Abdurahman Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HFZ 469 plakalı otomobil, caddede ilerleyen Zübeyir K. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motokurye yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Zübeyir K., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zübeyir K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İclal Aydın'ı yıkan acı haber

İclal Aydın aldığı acı haberle ikinci kez yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava narenciyeyi vurdu

Kilosu 180 liraya ulaşan meyveyi sıcaklık vurdu! Fiyatı artabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.