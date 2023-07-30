Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi mevkisinde meydana geldi. S.B. (33) yönetimindeki 21 ACK 222 plakalı hafif ticari araç ile A.S. (52) idaresindeki 33 AKB 46 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile R.B., A.Ş., E.B. ve G.B. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.