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Siirt'te merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek öldü

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde oyun oynarken merdivenden düşen 1 yaşındaki Menesa Aksu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Tatlı köyünde oyun oynadığı sırada merdivenden düşen 1 yaşındaki Menesa Aksu ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
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