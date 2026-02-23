Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

SİİRT'te çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Kalender köyü mevkiinde meydana geldi. Köy kırsalında çıktıkları kayalıktan inemeyen keçilerin kurtarılması için hayvanların sahibi, durumu ERKUT (Eruh Arama ve Kurtarma) ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, halat yardımıyla hayvanları mahsur kaldıkları alandan güvenli alana çıkardı. Keçiler daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı