Siirt'te larvalara yönelik ilaçlama yapıldı

Siirt Belediyesi, bahar mevsimiyle birlikte sinek, haşere ve kene ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, su birikintileri ve riskli alanlarda ilaçlama yaparak temiz bir çevre hedefliyor.

Siirt Belediyesince larvalara yönelik ilaçlama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, bahar mevsimiyle birlikte sinek, haşere ve kene ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıdı.

Ekipler, çukurlar olmak üzere su birikintileri, mazgallar, dere yatakları ve riskli görülen alanları ilaçladı.

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir kent için çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
