Haberler

Pencereden girip evine yuva yapan kumruya sahip çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te Hacer Tetik'in evinin açık penceresinden içeri giren kumru, kolilenmiş buzdolabının üzerine yuva yaptı. Tetik, kumru ve yavrusuna bakacağını söyledi.

SİİRT'te Hacer Tetik'in evinin açık penceresinden içeri giren kumru, odada kolilenmiş buzdolabının üzerine yuva yaptı. Tetik, "Kumru, yumurtasını ve yavrusunu büyütene kadar onlara sahip çıkacağım ve yemek bırakacağım" dedi.

Siirt merkezde Algül Mahallesi'nde yaşayan Hacer Tetik, sabah saatlerinde kumru sesiyle uyandı. Sesin geldiği yeri arayan Tetik, odasında kolilenmiş buzdolabının üzerinde bir kumrunun yuva yaptığını fark etti. Açık bıraktığı pencereden içeri giren kumruyu görünce şaşıran Tetik, kuş için su ve yem bıraktı.

'ALLAH'IN BANA GÖNDERDİĞİ GÜZEL BİR MİSAFİR'

Hacer Tetik, "Hava sıcaklarından dolayı geceleri penceremi açık bırakıyorum. Sabah bir kumru sesiyle uyandım. Kumrunun sesinin nereden geldiğini bulmak için göz gezdirdim ve odada bulunan kapalı kutudaki buzdolabının üzerinde yuva yaptığını gördüm. Çok sevindim. Kumruya su ve yem bıraktım. Evcil olmayan bir kumrunun bir insanın yaşadığı odada yuva kurmasına çok şaşırdım. Kumru yumurtasını ve yavrusunu büyütene kadar onlara sahip çıkacağım ve yemek bırakacağım. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Odalarda veya balkonlarda yuva yaptıkları zaman lütfen onlara güzel bakalım. Kumru, Allah'ın bana gönderdiği güzel bir misafirdir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor!
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! İmzayı 5 ay önce atmıştı
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti