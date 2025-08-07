Siirt'te Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında Halk Konseri Düzenlendi
Siirt Belediyesi'nin düzenlediği halk konserinde yöresel sanatçılar sahne aldı. Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, halk oyunları gösteri ekibi de yer aldı.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.
Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde yöresel sanatçılar tarafından türküler seslendirildi.
Halk oyunları gösteri ekibinin sahne aldığı etkinliğe belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel