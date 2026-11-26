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Siirt Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Koruyucu Aile Parkı açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, koruyucu aileler ve çocuklarının katılımıyla Yeni Mahalle'de parkın açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, koruyucu aile hizmetinin önemine değinerek, bir çocuğun hayatına dokunmanın ve ona aile ortamında sevgiyle sahip çıkmanın büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Bir çocuğun geleceğini değiştirmenin en büyük zenginliğinin sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığı olduğunu dile getiren Kızılkaya, parkın, çocukların mutluluğuna, ailelerin birlik ve beraberliğine katkı sunması temennisinde bulundu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, Vali Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA