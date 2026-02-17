Haberler

Siirt'te dağ keçisi görüntülendi

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde Ahmet Engin, koruma altında olan bir dağ keçisini aksiyon kamerasıyla görüntüledi. Engin, dağ keçisiyle karşılaşarak kaydettiği anları paylaştı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde Ahmet Engin, koruma altında bulunan bir dağ keçisini kamerayla görüntüledi.

Şirvan ilçesinde bulunan İskambo Devlet Avlağı sınırları içerisinde gezen Ahmet Engin, 15 Şubat'ta koruma altındaki dağ keçisi ile karşı karşıya geldi. O anlarda aksiyon kamerası açık olan Engin, dağ keçisi ile karşılaştığı anları kaydetti. Engin'i fark eden dağ keçisi, daha sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
