Siirt'te kömürlükte çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

SİİRT'te kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bir kömürlükte meydana geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, müdahale ederek çevreye sıçramadan alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kömürlükte hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,