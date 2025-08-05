Siirt'te Kırtasiyeciye Silahlı Saldırı

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Siirt'te kırtasiyeci Nasih K., dükkanını kapattığı sırada maskeli iki kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT'te kırtasiyeci Nasih K., dükkanını kapattığı sırada yüzü maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İş yerini kapatan kırtasiyeci Nasih K., aracına yöneldiği sırada maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Nasih K. ayağından yaralanırken, saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nasih K., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nasih K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin kiralık araçla olay yerine geldikleri belirlendi. Polis, olayla ilgili 5 şüpheliye gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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