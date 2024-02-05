Siirt'te Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 25 konut teslim edildi

Siirt'te 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 konut, hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Siirt Belediyesi işbirliğiyle yürütülen, Karakol Mahallesi'ni kapsayan proje kapsamında vatandaşların talebi üzerine yapımı tamamlanan konutların teslimi için tören yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Veyselkarani Mahallesi'ndeki TOKİ konutları önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Kentsel dönüşümün hayati bir konu olduğunu ve üzerinde hassasiyetle durduklarını ifade eden Kızılkaya, 25 hak sahibine evlerini teslim edeceklerini belirtti.

Kızılkaya, "Mahallelerinde tekrar kalmak isteyenler için de Bakanlığımız kira bedellerini karşılamak suretiyle onları o alandan hızlıca tahliye etmiş olacak. Yıkım işlerine hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu yıkımı gerçekleştirdikten sonra yine hızlı bir şekilde konutların yapımı devam edecek. Bu alanı hem Siirt hem de misafirlerimiz için çok sağlam yapılaşmanın olduğu bir alan olarak inşa edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de ısrarla üzerinde durdukları projelerin başında gelen kentsel dönüşümün, olmazsa olmazları olduğunu söyledi.

Kentte belediye başkanı olduğu dönemde kentsel dönüşüm konusunda girişimde bulunduklarını ifade eden Gül, "Hükümetimiz projeyi başlattı ve belirli bir aşamaya geldi. 6 Şubat'taki deprem bize çok şey öğretti." dedi.

Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de projeye yönelik bilgi verdi.

Siirt 1. Noteri Mehmet Ali Özel'in huzurunda gerçekleştirilen kurada ismi okunan hak sahiplerine konutları teslim edildi.