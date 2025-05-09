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Siirt'te kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Siirt'te kaybolan çocuğun cesedi bulundu
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Siirt'te Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Olay, çevredekilerin ihbarı sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan yoğun bir çalışmalarla sonuçlandı.

Siirt'te Kezer Çayı'na girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.

Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yer altı görüntüleme cihazı ve dronların da desteğiyle sürdürülen çalışmada, kaybolduğu yerden yaklaşık 150 metre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu.

Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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