Haberler

Siirt'te katı atık depolama tesisinde yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'teki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİİRT'te Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Conkbayır Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tesiste soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı

Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Apartmanların gölgesinde hasat! Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor

Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum

Sıcaklar İsmail'i fena çıldırtmış: Ben anlamıyorum
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

Türkiye'ye dönüyorlar! İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
Bingöl'de kayıp 13 yaşındaki Metin Çağlayan’dan acı haber: Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu

Arkadaşları korkudan saatlerce sustu