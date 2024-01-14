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Siirt'te kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift tedavi altına alındı

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Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan Sati ve Sakine Elçiçek çifti, yolun kardan kapanması nedeniyle rahatsızlanınca ekiplerin çalışması sonucu tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Siirt'in Eruh ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift, ekiplerin çalışmasının ardından tedavi altına alındı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan Sati (67) ve eşi Sakine Elçiçek'in (64) rahatsızlanması üzerine yetkililere bilgi verildi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yolun kardan temizlenmesinin ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, Elçiçek çiftini ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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