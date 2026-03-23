Siirt'te karda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından mahsur kalan 15 araç, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca iki yolun da ulaşıma açılmasını sağladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçenin Çemikare mevkisinde araçlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada 15 araç, içindeki vatandaşlarla kurtarıldı.

Öte yandan, Pervari'ye bağlı Keskin-Karşıyaka köy yolu ile Şirvan ilçesinin Yağcılar köy yolu heyelan nedeniyle kapandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu her iki yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Haberler.com
500

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi

Türkiye'nin dev televizyon kanalı yıllar sonra logosunu değiştirdi
Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

Savaşta ölen askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş